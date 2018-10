Políticas “bem sucedidas” justificam revisão em alta pela Moody’s

A agência de notação financeira Moody’s melhorou o ‘rating’ atribuído à Madeira, de ‘B1’ para ‘Ba3’ e reviu também em baixa a perspectiva para a Região. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, disse ao DIÁRIO que esta revisão em alta pela agência Moody’s vem demonstrar que as políticas adoptadas pelo Governo Regional da Madeira, com base na consolidação das finanças públicas...