Política desportiva de sucesso

O secretário regional da Educação encontra-se em Londres, em representação da Região, por ocasião do Dia da Madeira que celebra naquela cidade inglesa mas, em declarações ao DIÁRIO, disse ter “acompanhado com atenção” o que desportivamente acontecia com as equipas de cá.

“Quero felicitar o Nacional, a sua direcção , equipa técnica, jogadores, sócios e adeptos pelo regresso à I Liga. Este desempenho do Nacional vem demonstrar que a descida a época passada foi um mero percalço. O Nacional vai voltar a ocupar um lugar que merece, na competição mais importante do futebol nacional”, fez questão de vincar o governante, que estendeu as felicitações “à equipa feminina do Madeira SAD, pelo título de campeão”, bem como “à equipa masculina do Madeira SAD, pelo desempenho que teve ao longo da época”.

“Significa que, para além do futebol, o andebol é também uma modalidade de referência na Região”, valorizou.

Jorge Carvalho salientou também a “política desportiva regional, que continua a ter sucesso”. “As alterações que foram feitas não foram negativas, ao contrário do que muitos chegaram a dizer. Os critérios que passaram a ser utilizados no financiamentio ao desporto ajudaram os clubes a criarem um modelo de gestão diferente mas nem por isso os bons resultados deixaram de aparecer, como é possível constatar. Não estávamos propriamente errados. É um orgulho poder viver estes resultados desportivos de excelência”, completou. f.s.