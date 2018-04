Polidesportivo do Lugar de Baixo ‘renasce’ em Sta. Cruz

O polidesportivo da moribunda marina do Lugar de Baixo, completamente destruída pela levadia de há um mês, vai ‘renascer’ em Santa Cruz. Não se trata do milagre da ressurreição mas da reutilização dos materiais, que estão em condições, na construção de um novo campo de jogos que ficará situado no jardim junto à foz da Ribeira da Boaventura, no concelho de Santa Cruz.

O Governo Regional conta transferir o campo de jogos da marina do Lugar de Baixo para a área ajardinada e de lazer situada a Sul do Aquaparque, próximo da rotunda.

Esta é uma forma de aproveitar os equipamentos e materiais do polidesportivo da Marina do Lugar de Baixo, entretanto desactivado e que está inoperacional na sequência das sucessivas intempéries.

Recorde-se a marina do Lugar de Baixo - onde já foram investidos cerca de 100 milhões de euros na construção, manutenção e recuperação estrutural, na sequência da agitação marítima assim como das quebradas - tem sido palco de inúmeros furtos de materiais, sobretudo metais não preciosos como alumínio e cobre, que são subtraídos por parte de indivíduos que, por sua vez, os vendem a sucateiras. Um meio de rendimento ilícito que não deixa de configurar um crime contra o património.

O Governo Regional pretende, assim, garantir o reaproveitamento de grande parte dos equipamentos da marina do Lugar de Baixo (concelho da Ponta do Sol) na Ribeira da Boaventura, no concelho de Santa Cruz, num local onde actualmente existe um pólo de diversões e de lazer público, uma estrutura considerada imprescindível para actividades lúdicas e desportivas da população.

O executivo vai complementar aquele espaço com um campo de jogos de relva sintética, construindo a infra-estrutura em terreno propriedade da Região, integrando-a nos espaços verdes e de jardim que compõem o espaço.

Um investimento que, de acordo com o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, vai ao encontro da necessidade que as populações vêm manifestando, sobretudo “na execução de infra-estruturas que ajudem na ocupação dos tempos livres e da prática desportiva e de lazer, especialmente para os mais novos e direccionado para os escalões de formação”.

Governo conta gastar até 100 mil euros

Atendendo às limitações de espaço, a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas (SREI), a propõe a execução de um campo de jogos com 14 x 22 m, mantendo as dimensões e características do Campo de Jogos da Marina do Lugar de Baixo, por forma a reutilizarem-se os materiais aí existentes.

O campo terá uma zona de bancadas com capacidade para cerca de 100 espectadores, permitindo outras valências e utilizações do espaço.

Neste sentido, o Governo Regional prepara-se para lançar um procedimento por consulta prévia, cujo valor máximo estimado da despesa é de 100 mil euros e o prazo de execução da empreitada será de 60 dias.

Acrescente-se que será necessário requalificar a passagem pedonal que existe ao longo do jardim e uma pequena parte do passeio adjacente à área de intervenção, junto à rotunda, compatibilizando assim a implantação do campo com a envolvente.