Polícias recebem ordem para lavar carros da PSP

Uma ordem dada pelo comandante da Esquadra do Funchal, no aniversário do Comando Regional da PSP, está a gerar celeuma interna na corporação. No dia em que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e director nacional da PSP, Luís Farinha, estiveram no Funchal para empossar o comandante Luís Simões, o subcomissário Jerónimo Pina fez constar na folha de serviço que pretendia as viaturas policiais impecáveis para o momento solene. E fê-lo da forma directa e sem ‘rodriguinhos’: “lava o carro”.

A ordem expressa foi inscrita na escala de serviço que diariamente é afixada em ‘placard’ para conhecimento de todos. O chefe supervisor operacional da área do trânsito e dois agentes principais do piquete de acidentes receberam a ordem do subcomissário Jerónimo Pina, ele que assume, desde o início do mês, os destinos da Esquadra do Funchal, depois de concluir uma comissão de serviço à frente das subunidades de São Vicente e de Porto Moniz: “Por ordem do Sr. Comandante da Esquadra lava a viatura”, escreveu na distribuição de serviço.

A decisão foi tomada pelo oficial da PSP ao constatar que as viaturas policiais estavam sujas. Sem rodeios, colocou na folha de serviço para que os utilizadores escalados não faltassem ao dever de lavar os carros, até porque, conforme Jerónimo Pina terá confidenciado junto do efectivo, ele próprio lava a sua viatura de serviço.

A ordem caiu mal no seio dos operacionais da PSP. Os agentes alegam que têm o dever de zelar pelo bom estado de conservação e pautar pela boa apresentação das viaturas de serviço, assim como dos equipamentos do Estado. Contudo, não são obrigados a isso, na medida em que tais tarefas, embora sempre sujeitas à hierarquia de comando, não constam das funções policiais atribuídas por lei.

Sobre este assunto, o DIÁRIO procurou respostas junto do Comando Regional da PSP, perguntando, nomeadamente: se é legítima a ordem para que os profissionais da PSP lavem os carros policiais; quem é responsável pela lavagem ou limpeza das viaturas policiais; assim como que procedimento será tomado no sentido de corrigir tal situação. Mas não obtivemos resposta.

Contactado pelo DIÁRIO, Adelino Camacho, presidente da delegação regional da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), admitiu que “o comportamento do Comandante da Esquadra de Trânsito não foi o mais adequado para a circunstância em concreto”.

Acrescenta que “não era necessário utilizar a escala de serviço, fazendo menção expressa para a lavagem da viatura policial, já que esta é encargo do condutor, sob pena de comprometimento disciplinar”.

Procurando tirar pressão à quezília, interpreta assim a ordem do colega: “Pretendia apenas alertar para os deveres dos agentes a zelar e conservar os equipamentos do Estado que lhes foram adstritos para o cumprimento da missão da segurança pública. Subentende-se que a intenção do Sr. comandante da esquadra era simplesmente relembrar os procedimentos”, conclui Adelino Camacho.

O dirigente sindical explicou que existe uma norma destinada aos condutores habituais dos veículos policiais que estipula as regras de manutenção daqueles meios que são considerados fundamentais no cumprimento da missão da Polícia.

“Para podermos garantir a sua operacionalidade, imagem e até mesmo a longevidade da viatura, torna-se fundamental que o condutor, seja ele agente, chefe ou oficial, adoptem as boas práticas que contribuam para a manutenção das viaturas”, frisou Adelino Camacho.

O dirigente sindical não vê mal que a hierarquia incentive os seus subordinados a uma conduta responsável no que diz respeito à utilização, conservação e limpeza dos meios da PSP, podendo os seus utilizadores usar a qualquer hora do dia e da semana o centro de lavagem que existe no edifico Logístico da Penteada, “que oferece todas as condições para a lavagem de qualquer viatura policial”. Ou seja, o problema não foi o fim, mas o meio, a forma como o pedido foi feito, sob a forma de ordem.

Para evitar situações desagradáveis semelhantes, o dirigente sindical da ASPP diz que “este e outros assuntos serão abordados oportunamente e de forma interna com o actual Comandante Regional da PSP da Madeira, com o objectivo de melhorar e proporcionar a todo o efectivo melhores condições de trabalho”.