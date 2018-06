Polícias engrossam luta pela reposição das carreiras

Os polícias vão exigir ao Governo da República que seja contabilizado todo o tempo de serviço no descongelamento e reposição das carreiras, engrossando assim a luta que já vem sendo travada por outra classe profissional: os professores. A decisão foi tomada ontem, na reunião da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), que decorreu em Lisboa e que marca o início de mais um triénio da direcção nacional daquela estrutura sindical, presidida Paulo Rodrigues, tendo como coordenador regional reeleito, Adelino Camacho.

Depois de ter afirmado, na terça-feira, que o Governo “não tem dinheiro” para suportar o impacto de “600 milhões de euros por ano” que representaria a contagem do tempo de serviço dos professores desde 2011, o primeiro-ministro terá de enfrentar uma nova vaga da reivindicação sindical, agora pela voz da estrutura mais representativa dos polícias. “Vamos exigir que seja contado todo o tempo de serviço” transmitiu Adelino Camacho ao DIÁRIO.

Para já, os polícias contam apenas com a garantia do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em desbloquear a avaliação de desempenho (que vem sendo feita desde 2011 embora sem o correspondente aumento remuneratório), ‘congelado’ pelo Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF). De acordo com a ASPP/PSP, o ministro comprometeu-se a repor a progressão de carreiras com base na avaliação de desempenho e adiantou que 15 mil elementos da PSP já veriam isso repercutir-se na folha salarial deste mês.

O cumprimento integral do estatuto da PSP é o grande cavalo de batalha dos polícias, agora que há uma decisão judicial favorável, algo que Adelino Camacho considerada a maior vitória jurídica conquistada pelo sindicato até hoje. “Vamos insistir na decisão favorável do Tribunal da Relação de Lisboa acerca dos suplementos e subsídios de turno que nos foram retirados de forma indevida em 2010 pelo Ministério”, manifestou.

Em causa está a reposição do subsídio de turno, suplementos das forças e serviços de segurança que ‘emagreceram’ durante o PAEF. O sindicato exige que o Estado proceda à redistribuição com retroactivos, dispondo de um prazo legal de seis meses para o fazer. A ASPP/PSP não sabe se há abertura para tal e vai aguardar serenamente o decorrer prazo, findo o qual, pode exigir judicialmente a execução da decisão.

A reposição dos suplementos representa, em termos médios por polícia, um valor que pode ir dos 350 aos 650 por ano (consoante o posto e as funções operacionais de cada polícia). Contas feitas, com retroactivos desde 2010, o Estado teria de desembolsar qualquer coisa como 80 milhões de euros para distribuir pelos 23 mil polícias em todo o país.