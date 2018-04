Polícia na pista de russos por envenenamento

A polícia e os serviços secretos britânicos terão identificado alguns suspeitos do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da sua filha Yulia, divulgou ontem o jornal The Telegraph. Os peritos acreditam que essas “pessoas com interesse” terão regressado à Rússia e consideram que a investigação, que deve demorar muitos meses, conseguiu um “avanço importante”. Para identificar culpados, as autoridades utilizaram o registo dos passageiros que viajaram no avião que Yulia Skripal veio para o Reino Unido, procedentes da Rússia, um dia antes do ataque, ocorrido a 4 de Março em Salisbury. Os agentes analisaram também indícios encontrados e o registo das câmaras de segurança da cidade.