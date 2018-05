Polícia deteve ladrão de meias no Funchal

Um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública, depois de ter furtado várias peças de uma loja localizada no Edifício Minas Gerais, junto à rotunda do Infante, no Funchal.

O alerta às autoridades foi dado por um funcionário desse estabelecimento comercial, que se apercebeu que um homem tinha em sua posse alguns artigos, tendo-se colocado em fuga da loja sem os pagar. O caso aconteceu no final do mês passado, perto da hora de almoço.

A PSP deslocou-se de imediato ao local, tendo iniciado os trabalhos com o intuito de encontrar o homem que tinha cometido o furto. Estas acções surtiram efeito, uma vez que os agentes foram capazes de identificar e deter o autor do furto a essa loja de pronto-a-vestir.

Em sua posse o homem tinha vários pares de meias, claramente pertencentes à loja em questão, que no total deveriam ascender a cerca de 40 euros.

Assim, o homem foi detido e, tal como é norma, conduzido ao Comando Regional da PSP, para ser identificado. Foi aí que os agentes vieram a constatar que o homem tinha já um mandado de detenção pendente e estava referenciado pela autoridades.

De recordar que, tal como já noticiado pelo DIÁRIO, têm sido registados vários furtos em lojas e outros estabelecimentos comerciais, também na freguesia de São Pedro. Nas lojas as peças têm sido dissimuladas na roupa, com a retirada do alarme das mesmas.