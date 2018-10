Polícia deteve homem que assaltou banco

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um indivíduo suspeito de ter assaltado um banco no Funchal, na madrugada de domingo. Segundo apurou o DIÁRIO, o suspeito do crime foi capturado pela Polícia pouco depois de se ter introduzido na sucursal do Millenium BCP, junto à igreja, no centro da freguesia de Santo António.

Eram cerca das 6 horas da madrugada quando o soou o alarme...