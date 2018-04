Polícia apreende 30 quilos de haxixe

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu, no passado dia 29 de Março, cerca de 30 quilos de haxixe em encomendas postais, na sequência de uma investigação integrada num processo-crime que está em curso, desenvolvida pelo Comando Regional da PSP.

De acordo com a agência Lusa, a informação foi divulgada pela direcção nacional, que diz acreditar que “com esta apreensão foi desferido um golpe significativo no tráfico e consumo de droga na Região Autónoma da Madeira”.

Tal como já foi noticiado, as encomendas postais são dos meios mais utilizados para a introdução de droga nas regiões insulares como a Madeira.

Os produtos estupefacientes como o haxixe viajam dissimulados no meio de mercadorias, que vão desde os produtos industriais às peças de veículos, transportadas por via marítima, ou sobretudo por encomendas dos correios.

As autoridades têm estado atentas a esquemas como este. Recentemente, a Polícia de Segurança Pública (PSP) desmantelou um dos cabecilhas da rede de tráfico de haxixe, apreendendo 46 quilos de haxixe e um quilo de cocaína numa oficina de motos localizada no Funchal, droga essa que alegadamente vinha dissimulada no meio de acessórios e peças para ciclomotores e motociclos.

Os dois irmãos envolvidos foram condenados a sete anos de prisão por tráfico de estupefacientes.