Polícia apanha ladrão e três receptadores

A Polícia de Segurança Pública desmantelou uma rede de receptadores de material furtado a partir da recuperação de um computador portátil que tinha desaparecido de uma casa, assaltada há uma semana. Uma investigação que começou na porta das traseiras de uma moradia em Machico e terminou à porta da Casa de Saúde São João de Deus, no Trapiche (Santo António), no Funchal.

Tudo começou na noite de sexta-feira, por sinal dia 13, numa habitação localizada no sítio da Serra de Água, no concelho de Machico. O azar bateu à porta das traseiras da habitação, por onde entrou o ladrão que num ápice furtou um computador portátil.

O alerta às autoridades foi dado na manhã seguinte. O lesado formalizou queixa-crime e a PSP pôs-se no terreno, recolhendo elementos para a investigação. As suspeitas da prática do delito recaíram num vizinho, um homem toxicodependente que faz do adágio ‘a oportunidade faz o ladrão’ um modelo de vida.

Os agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Machico confirmaram as suspeitas iniciais mas não conseguiram encontrar o computador portátil na casa do tal vizinho. O homem admitiu que efectivamente furtou o equipamento informático mas confessou que já o tinha vendido a um outro indivíduo. E com o dinheiro comprou... droga.

A PSP descobriu que o portátil, que tinha um valor comercial na ordem dos 700 euros, foi vendido ao preço da chuva, pela módica quantia de 20 euros, o suficiente para o ladrão garantir estupefaciente para dois ou três dias.

Na sequência das diligências, a Polícia conseguiu identificar o receptador, recuperando o equipamento informático que foi já devolvido ao legítimo proprietário.

Tratava-se de um indivíduo já referenciado pelo crime de receptação. Pode-se considerar um ‘cliente’ assíduo deste tipo de artigos, que nunca perde a oportunidade para fazer negócio com a aquisição de bens de proveniência duvidosa.

Durante a abordagem àquele receptador, a Polícia concluiu que o homem também tinha comprado um tablet suspeito que, pelas características, constava nos registos criminais como tendo sido furtado de uma casa. Mas, como estas coisas mudam de mãos muito rapidamente (e por meia dúzia de tostões), o equipamento informático já tinha sido transaccionado a outra pessoa.

A PSP não baixou os braços e continuou a desenrolar o ‘novelo’ dos receptadores, mas já não sobrava mais fio. O pretenso indivíduo, também toxicodependente, que tinha comprado o tablet – e porventura (re)vendido a um outro indivíduo - encontra-se internado na Casa de Saúde São João de Deus a efectuar um tratamento de desintoxicação de drogas sintéticas, onde se inclui os devastadores ‘bloom’ ou ‘flakka’.