Polémicas à parte, vale a pena descer

É uma fajã diferente que ficou conhecida pelas piores razões. A Rocha de Baixo, na freguesia de São Jorge, concelho de Santana, apenas tornou-se acessível via automóvel depois da aprovação de uma candidatura ao Programa Comunitário de Apoio Rural, estávamos em 2003. Governo Regional e autarquia juntaram-se e no total foram empregues cerca de 1 milhão e 850 mil euros num traçado que se desenvolve ao longo de 3.670 metros.

O caminho agrícola com três metros de largura, conhecido pelo declive que impõe respeito, foi inaugurado a 9 de Fevereiro de 2005, mas já em 1998, o homem que idealizou a construção começou a ‘desbravar’ terreno com uma escavadora, manobra que, diga-se de passagem, foi bastante arriscada e inquinou a decisão de ambos os executivos em avançar com a infra-estrutura.

Na data da abertura do troço existiam perto de 290 parcelas agrícolas e Alberto João Jardim já lançava várias ideias, para além do principal motivo da abertura desta via, ou seja, transformar a Rocha de Baixo num “destino de férias” ou desenvolver ali alguns projectos de “exploração turística”.

A verdade é que já na altura muitos preparavam os terrenos para futuros empreendimentos, desencadeando uma especulação imobiliária como nunca antes se viu no concelho de Santana, à data presidido por Carlos Pereira, que “agiu livre e conscientemente, com a intenção de beneficiar os proprietários dos terrenos quando podia e devia não o ter feito”, ou seja, permitiu a construção de várias moradias ilegais, sabendo de antemão que os projectos de licenciamento que passou não eram para armazéns agrícolas. “Fazer este caminho numa zona destas foi um milagre”, disse na altura o ex-autarca.

A razão por detrás da edificação desta estrada esconde-se nos terrenos agrícolas ali existentes, ligados maioritariamente à vinha e consequente produção de vinho, com base na uva jaqué. Agora, o que mais existe é malvasia.

“O governo deu as nozes, agora são as pessoas que têm que ter os dentes e tirar desta infra-estruturação o melhor proveito possível”, foi uma das frases que se pôde ouvir da boca do então presidente do Governo Regional, que considerou a estrada “cara”, mas uma das “mais panorâmicas da Madeira”, o que viemos a comprovar nesta incursão.

Nunca viveu ninguém lá em baixo

Paulo Andrade, de 56 anos, possui perto de 22 mil metros quadrados de terreno na Rocha de Baixo. Encontrámos o agricultor a tratar de uma das suas vinhas, junto à estrada, e numa conversa que se desenrolou a uns bons metros de distância, o cinquentenário esclareceu que “nunca viveu ninguém lá em baixo”, quanto muito, “passavam alguns dias” na altura da vindima.

O homem que tem 17 mil quadrados de terreno mais acima e outros cinco mil à beira mar, adiantou que antigamente o caminho até às vinhas fazia-se por uma vereda e que mais tarde até houve um cabo aéreo para o transporte de mercadorias, que entretanto “rebentou”.

“A estrada foi a melhor coisa que fizeram para os agricultores. Às vezes cai derrocadas, mas a Junta limpa sempre”, disse Paulo Andrade, apontando para uns rochedos que lhe destruíram parcialmente a vinha há uns tempos atrás. O nosso entrevistado ao falar daquele exemplo questionou-nos de seguida se não sentimos receio ao descer a encosta. Uma pergunta que arrancou desde logo uma gargalhada.

Residente em Santana, Paulo não esquece a polémica em torno das casas que foram construídas na Rocha de Baixo, sem licença, lamentando que tal se tenha sucedido. O madeirense esclarece que é da agricultura que faz vida e necessita dos terrenos para cultivar e produzir o vinho que vende “a muitas tascas do Funchal”, não fazendo caso dos que aproveitaram a estrada para construir casas.

De acordo com o próprio, ainda chegou a existir um bar na fajã, mas devido a um incêndio ficou “tudo destruído”, incidente que não afasta os muitos turistas que visitam o local ou alguns madeirenses que escolhem este sítio para fazer uma pausa relaxante ao fim-de-semana em algumas das moradias que estão disponíveis para alugar, bastando para isso efectuar uma rápida pesquisa nos diversos sítios de alojamento disponíveis na Internet.

Poça natural que encanta

Chegados ao litoral deparámo-nos com uma poça natural que nos convidava a entrar, ainda para mais devido à ondulação que estava calma naquele dia. O ambiente em torno desta fajã contrasta, de resto, com toda a polémica criada.

Respiramos paz, consumimos silêncio e absorvemos um calor que após alguns minutos até queima. Não se encontrava ninguém lá no fundo e tudo o que encontrávamos remetia-nos para um mundo que, naquele instante, era só nosso.

Grande parte dos terrenos estão cultivados e nota-se que o amor à terra supera o impacto visual e ambiental das várias casas construídas ilegalmente e que provavelmente serão destruídas, pelo menos aquelas que estão a 50 metros da zona marítima. Muitas habitações e terrenos encontram-se à venda, podendo este ser um pau de dois bicos.

É inegável a riqueza do solo e o clima que a Rocha de Baixo providencia aos agricultores, não faltando motivos para visitar a localidade e, quiçá, aventurar-se no oceano, até porque, voltando à inauguração da estrada, o então líder do executivo madeirense convidou os “homens do mar” ou os “turistas do pé descalço”, como se referia aos surfistas, a descobrirem “a beleza extraordinária” da baía e da fajã, sublinhando as condições de mar para a prática desportiva. “Não venham é todos ao mesmo tempo que a estrada teve de ser feita estreita”, brincou.