‘Põe a mão na cabecinha’ para ouvir no Mexicano

É mais um artista popular que a Cantina El Mexicano convida para actuar no seu espaço. Sem embandeirar em modas, o estabelecimento situado no Centro Comercial Centromar recebe no próximo dia 18 de Abril o cantor Luizinho de Portugal, para um concerto “alegre e brincalhão”, conforme confidenciou o próprio.

“Como Luizinho é a primeira vez que actuo na Madeira. Tenho muitos amigos aí e as expectativas são as melhores”, afirmou, destacando o Mexicano como um ponto de encontro para que todos possam conhecer o seu mais recente álbum, ‘A Minha Pen’, que conta com temas como ‘Truka Truka’, ‘Martelo de São João’ ou ‘Minha Pen no Buraquinho’.

“É muito importante ir à ilha divulgar o meu trabalho. A Madeira faz parte da minha história e se calhar até tenho muitos fãs madeirenses, porque estive durante 14 anos a tocar nas comunidades portuguesas em Londres, onde a maioria são madeirenses”, destacou Luizinho, que espera voltar à Madeira depois desta presença em solo regional. Este é então “um espectáculo entre amigos, mais intimista”, confidenciou, destacando que a música em termos nacionais “está a crescer” e que estamos a dar “cada vez mais valor à língua de Camões”. Festa e alegria “à portuguesa” são os tónicos para mais uma noite musical no Mexicano.

Hoje há Dr.Why

O famoso jogo de ‘quiz’ volta a testar o seu conhecimento, neste espaço, a partir das 23 horas de hoje. Depois de posta à prova a sua gnosiologia, haverá espaço para a habitual noite de karaoke. Já amanhã, o Mexicano desenvolve mais uma noite latina, com as senhoras a terem direito a duas bebidas.