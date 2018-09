O FC Porto iniciou ontem a Liga dos Campeões com empate 1-1 na visita ao Schalke 04, num jogo do grupo D em que os ‘dragões’ falharam um penálti e perceberam que, mais ousados, poderiam ter sido mais felizes.

Com o desafio a zero, Alex Telles permitiu a defesa do guarda-redes em castigo máximo aos 12 minutos. Aos 75, Octávio foi mais eficaz a converter a penalidade a 11 metros, que...