“Roubar’ milhões em beleza

O Sporting deixou ontem, na Madeira, a oportunidade de acabar em segundo lugar na Liga e, com isso, a possibilidade de participar na fase de acesso à Liga dos Campeões, que vale, no caso leonino, 20 milhões à cabeça. Foi o Marítimo o seu carrasco, com os pupilos de Daniel Ramos, frustada que foi a conquista do 5º lugar, a fecharam a temporada em beleza, vencendo o Sporting no seu estádio, com isso, assegurando o 7º lugar isolado da Liga, depois do 6º conquistado na época passada.

Mas vamos ao jogo. Daniel Ramos apostou no seu sistema mais usado no seu legado no Marítimo, o 4x3x3, jogando em bloco baixo e com as linhas juntas, procurando, sempre que possível, e foram muitas as vezes, sair em transições rápidas e concisas. Mesmo que os alas (Edgar Costa e Gharzaryan) acusassem alguma falta de ritmo, nomeadamente no processo ofensivo, já que nas obrigações tácticas exigidas pelo treinador, cumpriram a preceito.

O Sporting tardou em entrar no jogo. Parecendo uma equipa cansada, os ‘leões’ de Alvalade nunca impuseram um ritmo intenso e raramente conseguiram criar reais situações de finalização. Certo que teve o Sporting o domínio do jogo, teve mais bola e mais iniciativa, mas com ideias pouco clarificadas. E foi mesmo o Marítimo a usufruir da primeira grande oportunidade do jogo, à passagem do minuto 18, mas o remate de Gamboa, na conclusão de uma boa jogada pelo flanco direito do ataque maritimista, encontrou um pé de um jogador leonino pelo caminho.

E seria mesmo o Marítimo a colocar-se em vantagem pelo inevitável Joel, que surgiu entre os centrais do Sporting a cabecear de forma vigorosa, correspondendo a um livre executado por Edgar Costa perto a área mas sobre a linha de fundo, não dando hipóteses a Rui Patrício. Só que os jogadores verde-rubros nem tiveram tempo para festejar o golo pois, na resposta, e aproveitando alguma apatia momentânea da equipa maritimista, o Sporting faz o empate, com Bas Dost a concluir de forma fácil uma assistência de Gelson.

Para a segunda parte esperava-se uma reacção enérgica do Sporting, na busca do único resultado que lhe interessava, e, de facto, os primeiros minutos do reatamento pareceram indiciar isso mesmo, com Bas Dost a falhar o golo por mililitros, depois de um remate à meia volta.

Mas foi sol de pouca dura. Paulatinamente o Sporting foi perdendo gaz e o Marítimo, bem organizado no seu sistema defensivo, ia dando para as encomendas e colocando sempre de sobreaviso a defensiva leonina, por via das suas transições rápidas. Numa delas, Jorge Correa falha o alvo por pouco e depois é Ricardo Valente, recém-entrado no jogo, a lançar o pânico na área sportinguista. Jorge Jesus aposta tudo, lança mais avançados, mas é o Marítimo a chegar à vitória já em período de compensação, num erro de Rui Patrício, que não segura um remate de Ghazaryan, na conclusão de uma jogada individual do arménio.