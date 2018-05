“Massa adepta vai acordar”

Carlos Pereira não poupa o Governo Regional em entrevista concedida ao programa ‘Marítimo na TSF’, quando confrontado com a conclusão do estádio do clube. “Os contratos de programa do Marítimo são sempre aqueles que têm dificuldade em passar na DRJD. Não encontro uma explicação para esta preocupação, quase diria, para esta injustiça feita a esta instituição”, acusa o presidente do Marítimo.

O dirigente verde-rubro sublinha depois ter transmitido à tutela que “se o problema se chama Carlos Pereira é fácil de resolver”. “Agora, se se trata de um problema institucional - Marítimo e governação - é difícil de resolver. Neste caso terá de ser a massa humana do Marítimo a resolver este problema, pois os adeptos maritimistas terão forçosamente de acordar para esta triste realidade na dualidade de critérios naquilo que tem sido a compreensão do clube para com as instituições e no que tem sido a falta de compreensão dessas mesmas entidades para com os problemas do Marítimo, como não tem acontecido para com outros sem os serviços prestados, ao longo de muitos anos, na divulgação da imagem da Madeira fora do seu espaço insular”, sustenta.

Carlos Pereira considera “esta estado de coisas insustentável”, assegurando que “tem lutado contra esta maré mas que um dia, certamente, estará a favor do Marítimo, de forma a saber aproveitá-la, nunca com o propósito de ser beneficiado em relação aos outros”.

De resto, o presidente maritimista revela, em tom de acusação, estar no relatório e contas do clube e da SAD os valores devidos ao Marítimo. “À volta de 39 milhões de euros nos são devidos e nem sei como transmitir isto à nossa massa associativa, para que possa a acordar em relação a estes números preocupantes de forma a que o Marítimo possa fazer face aos seus compromissos”.

Mesmo assim, garante que o estádio do Marítimo será concluído em 2019. “Tenho a certeza que vamos ter essa capacidade para o concluir, contamos também que o Governo Regional cumpra a sua palavra naquilo que foi um contrato de programa que não tem sido cumprido na integra, mesmo que assinado com o visto prévio do Tribunal de Contas”, diz.

O presidente maritimista acusa o executivo regional de “todas as outras infra estruturas concluídas a 100% pelo governo através de contratos programas”, enquanto o estádio do Marítimo “é apenas financiado a 88% em contrato de programa”. “Não há outra instituição que tenha suportado tantos encargos com o seu património como o Marítimo. O Marítimo é sempre referência para todos e, ao contrário do que se pensa, foi o único prejudicado em contratos de programa de apoio ao desporto, quando é aquele que tem dado à Região provas de boa gestão desportiva e patrimonial, fazendo aquisições e investimentos sem contrato de programa, fazendo a manutenção das suas infra-estruturas sem contrato de programa”, conclui o dirigente.