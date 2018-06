Piscinas da R. Brava continuam interditas

O Complexo de Piscinas da Ribeira Brava mantém-se fechado ao público. A previsão inicial que apontava que a reabertura ocorresse já ontem, depois de dois dias interdita devido a “um pequeno problema técnico”, não se confirmou. A nova data apontada para voltar a funcionar normalmente é a próxima sexta-feira, dia 8.

Recorde-se que esta segunda-feira a gestão do complexo interditou o acesso às piscinas cobertas, devido a “problema técnico”. Na altura estimou que em dois dias o caso estaria resolvido, anunciando por isso que as piscinas voltariam a funcionar já a partir de hoje. Acontece que o “pequeno problema” não foi solucionado até ontem, tendo por isso a direcção do equipamento, sob a alçada das Sociedades de Desenvolvimento, informado os habituais clientes que seriam precisos mais dois dias para pôr cobro ao constrangimento. Tal deverá acontecer até amanhã, sob pena de sofrer novo adiamento.

O pequeno problema, que não foi especificado por fonte ligada ao Complexo, tem, pra já, como consequência, quatro dias de inutilização das piscinas. A principal tem 25 metros de comprimento por 12 de largura, havendo um outra piscina (tanque) de aprendizagem de dimensões mais reduzidas (20x6 metros). Além destes dois espaços náuticos muito frequentados, há ainda uma terceira piscina de recreação infantil.