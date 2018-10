O furacão Leslie, que passou a tempestade tropical, atingiu o território de Portugal continental com mais intensidade do que inicialmente se previa. Uma consequência do facto de ter derivado para Norte, o que, por outro lado, poupou a Madeira.

Ao princípio da última noite, o comandante Belo Costa, da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), afirmou que o furacão havia perdido...