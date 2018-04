Aeroporto é questão política

É algo que se revela unânime entre os deputados que compõem a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Legislativa da Madeira: a manutenção dos limites à operação aeroportuária, que datam de 1964, acontece por uma questão política e não técnica. A posição foi transmitida, primeiro de forma tímida, mas depois abertamente, pelos deputados e, ainda que não explicitamente, pelos membros da Ordem dos Engenheiros Técnicos - OET, que foram ao parlamento falar sobre o plano de contingência, que vão propor ao Governo, para quando o aeroporto estiver ou for considerado inoperacional.

Um dos problemas de os limites à operação serem de natureza política é que podem fazer com que o plano de contingência fique logo desactualizado, no caso de virem a ser alterados. Isso mesmo admitiu a OET a uma questão nesse sentido do deputado Eduardo Jesus.

Antes, Costa Gil, da OET, havia sintetizado as quatro grandes conclusões do estudo, ficando as mais específica para serem reveladas, em primeira mão, ao Governo: 1 - não há alternativa ao aeroporto em Santa Cruz, no que diz respeito à ilha da Madeira; 2 - os limites à velocidade dos ventos devem ser revistos, ganhando cariz técnico e não administrativo; 3 - os passageiros devem ter um tratamento de excelência; 4 - O aeroporto do Porto Santo deve ser sempre uma alternativa, o que deve ser um procedimento de rotina.

A OET viria a explicar que a ideia é que os passageiros fiquem sempre o máximo possível em território da Região e, assim, deixem para a Madeira o dinheiro que é gasto, directamente e indirectamente.

Mas, Eduardo Jesus, que já tutelou no Governo o sector, alertou para o facto de ser crítico evitar que as companhias tenham de assumir custos adicionais. Até agora, disse, têm sido as seguradoras a custear, mas pode chegar a um momento em que se recusem a fazer os seguros. O deputado deu o exemplo da easyjet que terá tido de pagar 20 mil euros para trazer 200 passageiros no Lobo Marinho, do Porto Santo para a Madeira.