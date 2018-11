‘PianoFest’ leva mais 2 músicos ao Teatro

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe hoje e domingo mais dois momentos musicais ao som do piano, que serão protagonizados por Vasco Dantas Rocha e Peter Donohoe. Os eventos fazem parte da quarta edição do ‘Madeira PianoFest’, que está integrada nas celebrações dos 25 anos da Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM), sob a direcção artística de Robert Andres,...