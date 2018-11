O Pestana Hotel Group, em ano das comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira, lançou um desafio a todos aqueles que gostam de correr e participar na Volta à Cidade do Funchal, que se realiza a 28 de Dezembro.

O desafio do grupo hoteleiro visa a participação de uma equipa composta com igual número de inscritos aos anos da descoberta do arquipélago, 600, com a aliciante de...