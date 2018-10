Pestana abre cinco novos hotéis

O Pestana Hotel Group (PHG) vai investir 44 milhões de euros na abertura de cinco novos hotéis em Lisboa e Porto, anunciou ontem o administrador responsável pelo desenvolvimento do grupo, José Roquette.

Num encontro com os jornalistas, em Lisboa, o responsável explicou que na capital do país irão abrir, em 2019, uma unidade de quatro estrelas na Rua Braamcamp, com 90 unidades de...