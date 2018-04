Pescadores ‘sentem-se mal’ no P. Moniz

Dois pescadores sentiram-se mal, quando se encontravam a bordo das respectivas embarcações, ontem, ao largo do Porto Moniz. Ambos tiveram que ser socorridos pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

O primeiro caso diz respeito a um homem de 43 anos teve que ser transportado ao hospital, após se ter sentido mal, com fortes dores no peito. O resgate decorreu por volta das 10 horas. A Protecção Civil deu o alerta aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, por volta das 10 horas, sendo que para o cais do Porto Moniz foi enviada uma ambulância. A equipa da EMIR também foi contactada, tendo-se dirigido para o local.

Mais tarde, um outro pescador sentiu-se indisposto, com naúseas e foi também levado até ao cais do Porto Moniz. Os Bombeiros encaminharam até ao Centro de Saúde local e, depois, até ao hospital. A.D.F.