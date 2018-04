Pescadores aprovam alterações no varadouro

Na generalidade, os pescadores de Câmara de Lobos concordam com a recente implementação das normas aprovadas de ocupação do varadouro. Admitem que o cumprimento das mesmas irá disciplinar a ocupação da baía e permitirá libertar espaço actualmente ocupado por embarcações inactivas, que só atrapalham a operabilidade das embarcações em actividade, sejam elas de pesca profissional ou de recreio.

“Pior não fica”, é a convicção de Aires de Sousa, referindo-se ao novo ordenamento de ocupação do varadouro defronte à baía, resultado das diligências efectuadas pela Câmara Municipal junto da Portos da Madeira - APRAM, da Direcção Regional de Pescas (DRP) e da Capitania do Porto do Funchal.

Com a entrada em funcionamento do novo normativo, só será autorizada a varagem de embarcações de pesca profissional e de recreio que reunam os requisitos constantes do novo regulamento.

Medida que na generalidade é ‘aplaudida’ pelos pescadores câmara-lobenses inquiridos pela reportagem do DIÁRIO. Reorganização que ainda assim não elimina “o cemitério de barcos”, critica Aires de Sousa, enquanto aponta para as embarcações há muito tempo inactivas, porque “só atrapalham” e “são uma vergonha para o turismo”, denuncia.

“O problema aqui são aqueles barcos que só ocupam lugar e nunca vão ao mar”, acusa o experiente pescador. Conclui por isso que “devia ser tudo tirado daqui. Nem que fosse para a Meia Serra”, sugere.

Em relação à nova distribuição do varadouro, agora dividido em zonas, devidamente delimitadas, admite que “está melhor assim”. Sobretudo o corredor criado ‘a meio do varadouro’: “Este caminho ‘tá’ bem feito”, elogia.

Opinião semelhante tem João Silva, proprietário da embarcação ‘Filha do Mar’. “Acho bem que haja regras e não vejo problema em pagar para ter melhores condições. Porque o problema aqui é esse: ter melhores condições”, salienta, enquanto tenta ligar a mangueira no precário ponto de água que ali existe.

De resto, também tece reparos aos barcos que ali passam o ano só a ocupar espaço e a dar má imagem. “São esses barcos velhos, aqueles que já não vão ao mar, que fazem ‘pressão’ e estragam o ambiente”, acusa.

Também Vasco Silva, mais conhecido por ‘bananinha’, diz que “assim fica melhor”. Para este pescador, a imposição de manter a rampa de varagem, destinada ao acesso à área molhada ou à margem, sempre desimpedida, é particularmente elogiada. Mas não só. “Estou de acordo que os que só estão parados (barcos varados no inactivo) têm de pagar”.

As novas normas de ocupação do varadouro e o objectivo de proporcionar adequadas condições para que os pescadores, profissionais ou amadores, no activo possam exercer a sua actividade em adequadas condições, bem como preservar a identidade da baía com a presença das embarcações tradicionais do concelho em bom estado, tem também a aprovação de Luís Abreu. Enquanto conversava com outros dois pescadores junto das esplanadas com vista para o varadouro, assume concordância que haja normas de utilização do varadouro e calhau da Baía de Câmara de Lobos. “Se cumprirem, vai ficar melhor do que estava. Só tem é de haver controlo”, considera. Gaba também a faixa pedonal criada no interior do varadouro: “este corredor ficou bom”.

Procurou também justificar o alegado interesse da autarquia em intervir naquela que é uma zona sob jurisdição da APRAM. “A Câmara envolveu-se nisto porque estão a construir ali um hotel e porque vem aqui muito turismo”, disse.

Oportunidade também aproveitada para discordar que “os barcos grandes que não vêm para aqui (baía) tenham de pagar taxa para varar no estaleiro (Socorridos)”. Ficou o recado.

O novo normativo de ordenamento do varadouro de Câmara de Lobos surge na sequência do forte temporal ocorrido no final de Fevereiro, que obrigou à retirada das embarcações do varadouro para o parque de estacionamento. Medida cautelar aproveitada para ordenar, de forma funcional, os espaços a acolher os diversos tipos de embarcações.

Taxa só para embarcações

de recreio

Até a próxima segunda-feira, dia 30 (final do corrente mês), a Câmara Municipal de Câmara de Lobos está a recolher os requerimentos dos proprietários das embarcações para ser autorizada a varagem.

A pedido dos proprietários de embarcações e em articulação com a APRAM, os serviços municipais estão a receber os requerimentos, que ao final de cada dia são enviados à APRAM para, nos termos do novo normativo, autorizar ou não as embarcações a varar.

Em vigor desde o passado dia 13, o novo normativo de ordenamento do varadouro de Câmara de Lobos, desenvolvido pela autarquia em articulação com a APRAM, DRP e Capitania do Porto do Funchal, visa organizar e disciplinar a ocupação do espaço público do varadouro, que passa a ser dividido em seis zonas, devidamente delimitadas.

Com critérios para autorização especificados, só será autorizada a varagem de embarcações de pesca profissional ou de recreio que estejam no activo, isto é, que tenham os registos do barco em dia (certificado de navegabilidade, seguro, taxa de farolagem). No caso das embarcações de pesca profissional, têm de apresentar a licença de pesca válida.

As embarcações de pesca profissional, que ficarão estacionadas na zona B, ficam isentas do pagamento de taxas. Considerando que estes pescadores (que são muito poucos: cerca de 10) têm como esta actividade como profissão principal e estão devidamente colectados, eis a razão de ficarem isentos do pagamento de taxa.

Assim, haverá lugar a pagamento de taxas de ocupação apenas às embarcações de recreio, ou seja, as embarcações de pessoas que, tendo outra actividade profissional permanente, possuem embarcações com que, esporadicamente, de forma amadora e para recreio pessoal, realizam pescarias para consumo próprio. Como o valor da taxa ainda não foi aprovado, nesta fase não será aplicado.

Considerando as condições de operabilidade do varadouro, bem como o facto de coexistirem no mesmo recinto outras actividades económicas, como é o caso da restauração e turismo, por uma questão de salvaguarda das embarcações e da segurança das pessoas que utilizam o espaço, foram fixados limites às dimensões das embarcações que poderão ali estacionar: Pesca profissional, até ao limite de 10 metros; Embarcações de recreio, até ao limite de 7,5 m.

Fiscalização a partir de Maio

Nesta fase do processo de implementação a autarquia pretende que os proprietários das embarcações procedam à formalização dos licenciamentos. Informa que no mês de Maio, a Polícia Marítima irá iniciar a fiscalização e, numa primeira fase, proceder à sensibilização para o cumprimento das normas. Posteriormente, adverte, as infracções às normas poderão originar o levantamento de coimas.

Do contacto que temos tido com os pescadores e com os proprietários de embarcações de recreio, na sua generalidade, concordam com a implementação das normas aprovadas, dado que irá disciplinar a ocupação da baía e permitirá libertar espaço actualmente ocupado por embarcações inactivas, que só atrapalham a operabilidade das embarcações em actividade, sejam elas de pesca profissional, sejam de recreio.