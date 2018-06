Pescador morre na Madalena do Mar

Um pescador lúdico faleceu, ontem à tarde, nas imediações da praia dos Anjos, na Madalena do Mar.

A vítima, que se encontrava acompanhada pela família, estava numa zona rochosa, quando, alegadamente, foi acometida de doença súbita, caindo no lugar onde estava.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, por volta das 12 horas, que mobilizaram para o local uma ambulância. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi chamada a prestar socorro mas, apesar dos esforços, já não conseguiram salvar-lhe a vida, tendo o médico da EMIR declarado o óbito no local.

O corpo foi retirado por via marítima, numa embarcação da Capitania do Porto do Funchal. Posteriormente, foi levado para o Gabinete Médico-Legal do Funchal para ser autopsiado. A.F.