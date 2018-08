As autoridades alfandegárias do Peru começaram ontem a exigir o passaporte a todos os imigrantes venezuelanos que chegam à fronteira a partir do Equador.

O requisito é uma medida empreendida pelo governo peruano face à massiva imigração que chega diariamente da Venezuela, a uma média de 3.000 entradas diárias pelo posto fronteiriço de Tumbes, na fronteira com o Equador. Àquele ponto...