Perto de 300 assinaturas de apoio à Procuradora

Cerca de 300 madeirenses assinaram o manifesto nacional pela continuidade de Joana Marques Vidal no cargo de Procuradora-Geral da República, cujas cópias foram entregues ontem, no gabinete do representante da República, no Palácio de São Lourenço.

Os promotores fizeram um balanço “muito positivo” da adesão na Região. “Estamos muito satisfeitos, o acolhimento foi muito bom, as pessoas têm empatia com este desígnio. Não notámos ninguém a dizer que agora a justiça está pior e que a Procuradora deve ir embora”, afirmou Tiago Freitas, porta-voz do grupo de natureza “espontânea e completamente apartidária” que se juntou para recolher assinaturas nas últimas duas semanas, à semelhança do que aconteceu em cerca de 30 cidades portuguesas.

Tiago Freitas descreveu que “este é um manifesto que agrega pessoas que estão preocupadas com a justiça e que consideram que a recondução da Procuradora Joana Marques Vidal é importante por uma luz de esperança e uma dinâmica que ela conseguiu imprimir ao Ministério Público dos últimos anos”. Reconheceu que o mandato de Joana Marques Vidal “não está isento de falhas” mas “na sociedade portuguesa existe uma clara sensação de diferença relativamente ao que se passava com os dois procuradores anteriores”.