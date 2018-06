Peritos da consultoria e avaliações

A H&LP – Consultoria, Avaliações e Perícias é uma empresa madeirense, com sede no Funchal, fundada em 2012 e é actualmente gerida pelo engenheiro Pedro Reis e conta com uma equipa com uma vasta experiência no ramo e com formação reconhecida pelas entidades responsáveis para efeitos de acreditação.

A empresa intervém, principalmente, na área da consultoria imobiliária, projectos de especialidade de engenharia, gestão e fiscalização de obras e certificação energética.

Nos serviços de consultoria, realiza avaliações imobiliárias, projectos de promoção imobiliária, estudos de viabilidade de projectos imobiliários, gestão de património, estudos de mercado imobiliário com recurso a métodos de previsão, peritagens, entre outros. Na sua principal actividade, avalia imóveis para efeitos de crédito, fiscais, contabilísticos, judiciais, divisões de heranças, insolvências, seguros, expropriação e transacção, completando com avaliações de equipamentos, benfeitorias, portefólios de propriedades e de trespasses.

Em termos práticos, através dos trabalhos concretizados, a empresa consegue dar um apoio de consultoria às decisões que os seus clientes pretendem tomar, fazendo várias interrogações: ‘Vamos vender agora? Compensa vender mais à frente? Que rendimento podemos obter deste imóvel? Quanto custa fazer obras? A quem recorremos?’.

Inicialmente, de âmbito familiar, a H&LP possuía, nos primeiros tempos de actividade, uma “facturação muito pouco expressiva”, relata o engenheiro Pedro Reis. Mas, “mantivemo-nos ao longo dos anos e resolvemos apostar muito na formação contínua para ficarmos cada vez melhores na área”. A partir de 2016, a “facturação da empresa começou a ser mais expressiva”, tendo em conta o aumento das requisições de serviços. “No início, começámos a trabalhar maioritariamente na área da avaliação imobiliária e estudos de investimentos, mas com o desenvolvimento da actividade, apercebi-me que havia a procura de outros géneros de serviços, e, com base na confiança que os clientes tinham na empresa, resolvi expandir a oferta de serviços”.

Ao ganhar uma maior dimensão, Pedro teve a necessidade de inserir um departamento comercial para apoio logístico e melhor gestão dos serviços e respectivos clientes, contando actualmente com o apoio da sua responsável do departamento comercial Marta Silva. “Depois, também inseri mais um departamento técnico para colmatar a área dos novos serviços que não tínhamos inicialmente, como a elaboração de projectos de engenharia, fiscalização de obras, cadernos de encargos, medição e elaboração de plantas e certificados energéticos e agora conto com o apoio do engenheiro civil, responsável do departamento de projectos de engenharia, César Gomes”, acrescenta.

Actualmente, a H&LP está certificada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e, até o final deste ano, o sócio-gerente espera obter uma certificação internacional. Ou seja, “as nossas avaliações e estudos de investimento vão passar a poder ser reconhecidas fora do território nacional, os investidores estrangeiros podem contar com serviços certificados e feitos de acordo com as normas internacionais, podendo vir a beneficiar na negociação dos juros com as entidades e investir com mais segurança no nosso país”, explica o engenheiro.

A H&LP trabalha e interage com os clientes com uma política de valores bem assente, que se baseia na “confidencialidade, imparcialidade, competência e qualidade”. Entre os sectores de atuação, existe uma ampla lista que já conta com avaliações realizadas nas vertentes comercial, empresarial, habitacional, serviços, hotelaria e Turismo (hotéis, campos de golfe, residenciais, estalagens) e infraestruturas Públicas.

Entre os principais clientes, estão entidades bancárias, empresas, entidades públicas, sociedades de gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, advogados, pessoas singulares, tribunais, notários e organizações sem fins lucrativos, entre outros.