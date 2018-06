Pereira preside à Comissão Organizadora do Congresso

Mário Pereira é o presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC) do CDS-PP Madeira, que se realiza no Centro de Congressos da Madeira, nos dias 21 e 22 de Julho de 2018. A eleição do médico e deputado recolheu apenas um voto em branco, num total de 65 militantes presentes na última reunião do Conselho Regional do partido.

Acompanham Mário Pereira, José Maria Barros (advogado e actual presidente da Comissão Política Concelhia Provisória do Funchal), Sandrina Gomes, Ana Margarida Luís, Amílcar Figueira, Jéssica Gouveia e Maurício Rodrigues.

A COC tem a seu cargo toda a responsabilidade relacionada com a organização do 17.º Congresso Regional do CDS-PP Madeira, que irá eleger o sucessor de António Lopes da Fonseca.

Rui Barreto é o senhor que se segue no partido que tem, actualmente, sete deputados eleitos à Assembleia Legislativa, constituindo-se na segunda força partidária na Região, a seguir ao PSD, na sequência das eleições de 2015.

Barreto, deputado e vereador na Câmara Municipal do Funchal, avança com o apoio do antigo líder José Manuel Rodrigues e do próprio Lopes da Fonseca.

O político tem participado, nos últimos meses, em diversos jantares de apoio um pouco por toda a ilha.

Em 2015, no anterior congresso, Rui Barreto ensaiou a liderança do partido, mas acabou por retirar a sua moção, em nome da “unidade do CDS-M”, uma justificação que não colheu junto de diversos sectores centristas.

Avança agora com a plena convicção de que nada o derrubará para alcançar a presidência do CDS-Madeira.