Pereira contra apoio do PS à medalha a Jardim

O PS-M votou a favor da atribuição da Medalha de Mérito da Região a Alberto João Jardim. Uma proposta do PSD que também teve o apoio do CDS e que será concretizada a 4 de Junho, numa cerimónia no parlamento regional.

A posição do grupo parlamentar do socialista - BE e PTP votaram contra, JPP absteve-se e o PCP nem participou na votação - motivou uma reacção crítica do ex-líder regional.

“Uma absoluta afronta à memória do PS-M. Não há dúvida que o património político do PS-M está a saque”, afirma Carlos Pereira.

O deputado socialista à Assembleia da República considera que esta é uma posição que se torna embaraçosa “para quem tanto lutou pela democracia, pela liberdade de expressão e contra a promiscuidade perversa, tendo sido ostensivamente insultado, ofendido e perseguido”.

Carlos Pereira considera que o PS-M está “sem respeito por si próprio, numa vertigem oportunista insensata e refém de uma táctica baseada na propaganda e distante dos princípios que norteiam a essência do partido”.

O PS-M, defende, precisa de se afirmar pelo caminho que defende os madeirenses. Nunca pelo percurso que humilhou a autonomia e pontapeou a democracia”.

O ex-líder socialista não compreende “com que legitimidade parte do PS -M tem a ousadia de branquear a dívida oculta, os sacrifícios do PAEF, os juros da dívida, os excessos financeiros, os investimentos tresloucados, a submissão aos interesses económicos, os atropelos grosseiros e deliberados à democracia, o aparato grotesco em torno dos que afrontaram os tiques ditatoriais”.

Uma “herança” de Alberto João Jardim em relação à qual considera importante que os socialistas madeirenses se distanciem.