Percorrer milhares de quilómetros numa saída de pesca

A Região continua a ser palco para diversos trabalhos científicos e de investigação na área da Natureza, sobretudo tendo em conta que o constante progresso tecnológico permite revelar cada vez mais segredos do património Natural da Madeira.

Um dos trabalhos pioneiros em curso actualmente, está a ser desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do ISPA-Instituto Universitário, em estreita colaboração com a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, e visa realizar um seguimento inédito os movimentos da generalidade das aves marinhas nidificantes na Madeira, Desertas e Selvagens.

Segundo informações fornecidas pela SRA ao DIÁRIO, esta investigação tira proveito de novos aparelhos GPS muito miniaturizados, que são colocados em aves durante o período da nidificação, e monitorizam os movimentos de um membro do casal, enquanto o seu parceiro o reveza na incubação do ovo.

“Os resultados são surpreendentes e fascinantes”, refere a SRA. “Uma pequena alma-negra (ave marinha do tamanho de um melro) pode partir das Selvagens e percorrer mais de 4 mil quilómetros em duas semanas, pescando em redor dos Açores”, exemplificam.

Já as freiras-do-bugio, aves endémicas da Região, realizam viagens únicas, chegando a percorrer mais de 10 mil quilómetros numa saída de 3 semanas. “Estes percursos atravessam a quase totalidade do Atlântico Norte, levando estas aves pouco maiores que um pombo a sobrevoarem a região adjacente aos Grandes Bancos, no Canadá”, diz ainda fonte da SRA.

Refira-se ainda que estes estudos são feitos no quadro de um projecto denominado OceanWebs, que procura compreender melhor os predadores marinhos dos mares da Madeira, e que para além das entidades acima mencionadas envolve também investigadores da Direcção Regional das Pescas, do Museu da Baleia e da Universidade da Madeira, sendo que o projecto é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Os dados obtidos já estão a contribuir, entre outros, para o delineamento de áreas marinhas protegidas em oceano profundo, em águas internacionais do Atlântico Norte.

Outros estudos a decorrer

Mas este não é o único trabalho de investigação na área da Natureza para o qual a Região é palco. Por exemplo, desde 2014 que está a decorrer o projecto Life Madeira lobo-marinho proposto pela Fundação CBD-Habitat e do qual o IFCN é entidade parceira.

Este projecto tem a duração de 4 anos, é cofinanciado pelo programa Life+ Instrumento Financeiro da Comunidade Europeia, e tem como principais objectivos consolidar o trabalho de conservação em relação a este mamífero, realizado desde 1988; aplicar novos sistemas de monitorização, não invasivos, como as câmaras fotográficas automáticas no interior de grutas e o uso de um sistema de seguimento dos animais via satélite e elaborar um plano de acção para a conservação do lobo-marinho na Madeira.