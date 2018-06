Pequenos Avessos convidam

Quatro coros são protagonistas de ‘Pequenos Avessos & Amigos em Concerto’, um espectáculo musical a decorrer no dia 23 de Junho no Centro Cultural John Dos Passos na Ponta do Sol para assinalar o Dia da Criança, que se comemora hoje, e simultaneamente o encerramento do ano escolar. Em palco vão estar o Coro Infantil Pequenos Avessos, o Coro Infantil e o Grupo Coral da Casa do Povo de Gaula e o Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, somando mais de uma centena de vozes.

Organizado pela Associação Avesso e com início pelas 20 horas, este encontro de coros tem a particularidade de ser intergeracional. Os quatro grupos corais têm neste novo evento uma oportunidade para conviver, ao mesmo tempo que contribuem para a criação neste concelho de um evento musical em que os coros ganham relevo, em particular os formados por crianças.

É o caso do grupo anfitrião. O Coro Infantil Pequenos Avessos é formado por 29 crianças com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos. Foi criado em Novembro de 2016 por Susana Brito, que assume a direcção artística do grupo, tendo nesse mesmo mês se estreado no evento ‘Mar e o Fado que nos Une’, a convite da actriz e cantora Marta Fernandes. Com um ano e meio de actividade, sensivelmente, tem participado activamente na vida cultural do concelho, com actuações em escolas e outras instituições e ainda em festividades, como a Semana do Concelho e as celebrações de Natal.

Rita Malaca também orienta um grupo de crianças. O Coro Infantil da Casa do Povo de Gaula tem mais anos, foi criado em 2007 e conta com cerca de 33 crianças, com idades compreendidas entre os três os dez anos de idade, não apenas de Gaula, mas também de Santa Cruz, Caniço e Machico. Dedicado a incutir o gosto pela música coral e desenvolver as capacidades vocais desde a tenra idade, possui um reportório diversificado, onde não faltam músicas do Festival da Canção Infantil da Madeira, assim como músicas tradicionais e obras de novos compositores.

O Natal e o Verão são épocas altas para a actividade do Coro Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, outro projecto dedicado à música e às crianças, este em particular frequentado por 35 meninos crianças e jovens dos seis aos 14 anos do Concelho da Ribeira Brava e alguns das redondezas. Formado em 2013, é igualmente dirigido por Susana Brito, cantora e maestrina, docente e animadora na Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Em Março, o grupo teve oportunidade de se estrear no continente, esteve no XXVI Encontro de Coros de Setúbal.

O Grupo Coral da Casa do Povo de Gaula é uma participação especial neste evento, até porque os seus elementos são homens e mulheres entre os 19 e 75 anos de idade. Os 22 elementos ensaia e actuam sob a direcção de Rita Malaca, oferecendo temas da música ligeira, assim como outros de cariz litúrgico e mesmo fado. O grupo nasceu em 2016 e não impõe limite de idades.

Pequenos Avessos & Amigos em Concerto tem entrada paga, um valor simbólico de 1 euro que reverte para o coro anfitrião, os Pequenos Avessos. Dada a limitação da sala, a organização convida as pessoas interessadas a reservarem os lugares através do e-mail reservas@avesso.pt ou pelo número 963355528.