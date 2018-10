“Pensar apenas na vitória”

Marítimo e Vitória de Guimarães defrontam-se, esta tarde, num dos jogos da 7ª jornada da Liga. Um confronto entre históricos do futebol português, separados por três pontos favoráveis aos verde-rubros, com a particularidade de ambos virem de duas jornadas sem vitórias: minhotos com derrota em Portimão e empate caseiro frente ao Setúbal; verde-rubros com empate caseiro ante o Belenenses,...