Penálti de Ronaldo qualifica Real

O Real Madrid garantiu ontem as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol com uma grande penalidade apontada pelo melhor jogador do Mundo, Cristiano Ronaldo, na derrota 3-1 ante a Juventus.

Depois de ter vencido 3-0 em Turim, o bicampeão da Europa dificilmente esperava que a ‘vecchia signora’ igualasse a eliminatória, jogando o suficiente para merecer, pelo menos, o prolongamento e que esteve a pouco mais de um minuto para acontecer.

A oitava meia-final consecutiva para o Real Madrid contou com muita incredulidade e sofrimento e acabou resolvida em penálti muito contestado pela Juventus e convertido com ‘disparo’ de Cristiano Ronaldo, depois de Buffon ter sido expulso, por vermelho directo, dando a oportunidade a Szczesny, que entrou no lugar de Lichtsteiner para tentar ‘parar’ o avançado madeirense.

O 3-0 dos ‘merengues’ em Itália parecia ter sentenciado o embate entre os dois ‘colossos’ europeus, mas os transalpinos mantiveram a fé e igualaram a contenda com golos do avançado croata Mario Mandzukic (2 e 37 minutos) e do francês Matuidi (60), que aproveitou um ‘frango’ do guarda-redes Keylor Navas para igualar a eliminatória.

Quando o prolongamento parecia inevitável, a segundos de se esgotar o terceiro e último minuto de descontos, o árbitro assinalou uma grande penalidade contra a Juventus, por acção de Benatia sobre Lucas Vásquez.

Nos protestos, o guarda-redes Buffon foi expulso e, quando os transalpinos serenaram, Cristiano Ronaldo foi, novamente, decisivo, evitando que a Juventus fosse a primeira equipa na história da competição a dar a volta à eliminatória depois de perder 3-0 em casa.

Este foi o 15.º golo de ‘CR7’ esta época na Liga dos Campeões, a dois do seu recorde de 17, e o 120.º do português na competição, e numa partida onde o madeirense completou 150 jogos pela Liga dos campeões.

O Real Madrid sofreu a bom sofrer, mas amanhã vai estar no sorteio das meias-finais ao lado da Roma, Bayern Munique, Liverpool.

Na época passada, as equipas defrontaram-se na final, com o Real Madrid, que agora corre pelo 13.º título, a vencer por 4-1.

Resta agora esperar pelo derradeiro sorteio da Champions, época 2017/2018 que tem lugar na manhã de amanhã.