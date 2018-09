Penalização polémica ‘rouba’ 5.º lugar a Abreu

O piloto madeirense Francisco Abreu não teve uma participação feliz na segunda corrida do TCR Europe, realizada ontem no circuito italiano em Monza, ao sofrer uma penalização no mínimo polémica que o remeteu para o 21.º e último lugar da classificação.

Abreu arrancou da ‘pole position’ para esta segunda corrida do fim-de-semana (depois de ter sido 14.º na prova de sábado) e manteve-se...