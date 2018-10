Pena suspensa para jovem que roubou 10 mil euros

Dércio Teixeira, um jovem de 25 anos, natural e residente em Angra do Heroísmo (Açores), que roubou cerca de 10 mil euros da conta bancária de uma cliente madeirense do antigo Banif foi condenado, na quarta-feira, no tribunal do Funchal, a ano e meio de prisão, mas com pena suspensa. Foi também condenado a pagar cerca de 13 mil euros à vítima.

O colectivo de juízes presidido por...