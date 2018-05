Pena pesada para o ladrão mais activo da Madeira

‘Gilberto do Campanário’, o homem com mais casos de furto investigados pela polícia na Madeira, foi ontem condenado a sete anos e meio de prisão efectiva, no cúmulo de uma série de processos (ver abaixo). O colectivo de juízes da Instância Central da Comarca da Madeira, presidido por Filipe Câmara, teve mão pesada no castigo, algo pouco comum na pequena criminalidade. Para tal contribuiu o “comportamento criminal versátil e persistente” de Gilberto, que já conta com várias condenações no cadastro, duas das quais por furto, e o “sentimento de insegurança proveniente do número de infracções praticadas”. Aliás, por isso mesmo encontra-se preso na cadeia da Cancela. A própria família manifesta-se incomodada com o comportamento delinquente deste jovem de 29 anos, que busca “adrenalina e desafio” no crime.

PENAS PARCELARES DOS VÁRIOS CRIMES

--

A 28-03-2017 abastece 50€ de combustível na Repsol da Levada do Cavalo e foge sem pagar.

Condenado a 4 meses de prisão pelo crime de furto simples.

--

A 19-04-2017 um amigo empresta-lhe um Peugeot 208 por dois dias mas Gilberto não o devolve. Envolve-se num acidente de trânsito e provoca um prejuízo de 704€ no carro.

Condenado a 4 meses de prisão pelo crime de abuso de confiança.

--

A 09-05-2017, na companhia de um ajudante, arromba a porta de uma casa na Rua dos Ilhéus, quando o dono, um cidadão alemão, estava fora da Madeira. Consumiram bebidas alcoólicas e pernoitaram. Quando saíram levaram alguns bens e mais de 30 garrafas, algumas avaliadas em centenas de euros.

Condenado a 2 anos e 4 meses de prisão pelo crime de furto qualificado.

--

Na madrugada de 10-06-2017 entrou na moradia de um vizinho, no Campanário, e furtou 110 euros e uma chave que lhe permitiu levar um Toyota Yaris. O carro foi abandonado dois dias depois na via-rápida, em S. Gonçalo, com piscas ligados e matrícula falsa.

Condenado a 1 ano de prisão pelo crime de furto qualificado.

--

A 23-06-2017 arromba a janela de uma casa na Rua Sagrado Coração de Jesus (Santa Maria Maior) cujo dono estava de férias fora da Madeira. O arguido consumiu comida e cerveja e pernoitou. Quando deixou a casa levou bens de valor superior a 250€ e um Peugeot 307 que estava na garagem. Três dias depois deixou o carro numa oficina na Camacha onde encomendou um serviço de pintura no valor de 750€. Ao dono da oficina pediu emprestado um Toyota Corolla para ir levantar o dinheiro mas ‘esqueceu-se’ de voltar.

Condenado a 2 anos e meio de prisão pelo crime de furto qualificado e a 4 meses de prisão pelo crime de abuso de confiança.

--

A 26-06-2017 faz um tratamento de higiene oral na Clínica Dentária de Santo Amaro. Foge sem pagar a conta de 90€.

Condenado a 4 meses de prisão pelo crime de burla.

--

A 21-07-2017, no Complexo Habitacional dos Barreiros, da casa de um amigo que acabara de conhecer, furta um porta-moedas com 15€ e a chave de um Renault Clio. Leva o carro sem autorização e, dois dias depois, no posto da BP na Ponte de Pau, abastece a viatura com 30€ de combustível e sai sem pagar. Este carro nunca foi recuperado.

Condenado a 2 anos e meio pelo crime de furto qualificado e a 4 meses de prisão pelo crime de furto simples.

--

Na primeira semana de Julho de 2017 furta 3.500€ do quarto da mulher que lhe arrendou um quarto no edifício Marina Shopping.

Condenado a 1 ano e 4 meses de prisão pelo crime de furto simples.

--

A 04-08-2017 o arguido e dois ajudantes assaltam um ginásio no Caminho da Achada, de onde levam acessórios de informática, chocolates e 92€ em dinheiro.

Condenado a 2 anos e 4 meses de prisão pelo crime de furto qualificado.

--

Na noite de 06-09-2017 o arguido arromba o escritório de uma exploração agrícola na Rua do Lazareto e furta diversos equipamentos e um livro de cheques. No dia seguinte falsifica a assinatura num dos cheques e levanta 5.000€ no banco. Na sequência de uma busca na residencial onde o arguido estava hospedado foram recuperados 3.800€.

Condenado a 2 anos e 8 meses de prisão pelo crime de furto qualificado, a 1 ano de prisão pelo crime de falsificação de documento e a pagar os 1.200€ em falta.