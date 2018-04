Pedro Silva vence terceira etapa de downhill

O atleta do Clube Caniço Riders, Pedro Silva, foi o grande vencedor da terceira etapa da Taça da Madeira Downhill, em BTT, que teve lugar no passado domingo no sítio das Ginjas em São Vicente.

Num evento que contou com cerca de meia centena de ciclistas, Pedro silva veio a erguer o troféu abosluto e de elite graças ao tempo final de 3.23,211 minutos. Já o júnior João Santos (Valour - ACRD do Rosário/São Vicente) veio a ser o segundo classificado e o melhor do seu escalão com o registo de 3.26,869. Quanto à medalha de bronze veio a ser conquistada por José Gouveia (CDR Prazeres) com o tempo final de 3.29,786. Fábio Capelo (Valour) venceu nos Master 30, Vítor Freitas (CDR Prazeres) no Master 40, José Pestana (Caniço Riders) no Master 50 e Antonio Caires (Maritimo/Barreirinha Bar Café) em cadetes.