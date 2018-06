Pedro Ramos feliz com formação dos trabalhadores

“Um momento feliz para o SESARAM.” Foi assim que Pedro Ramos se referiu à homenagem, que o Serviço de Saúde decidiu fazer a 17 profissionais por terem o grau académico de doutoramento.

Esses 17 de quase cinco mil, com que o SESARAM conta, são um bom exemplo de como, com esforço pessoal, é possível contribuir para a maior diferenciação dos serviço que é prestado aos madeirenses. Um caminho que o secretário da Saúde diz ser “assente na formação e diferenciação dos profissionais”.

Nessa trajectória, Pedro Ramos reafirmou o desejo de aumentar o número de anos do curso de Medicina ministrados na Região, em parceria com a UMa, entidade com quem é buscada uma maior articulação para permitir, igualmente, a realização do mestrado integrado em Medicina.

Na mesma ocasião, Pedro Ramos confirmou que a falta de anestesistas é uma das maiores sentidas no SESARAM. Um assunto que foi notícia, ontem, no DIÁRIO, com base no Censos desenvolvido no ano passado pelo Colégio de Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos. A carência daqueles médicos é transversal a todo o País.

Pedro Ramos disse que tudo está a ser feito para atrair anestesiologistas, tanto com a abertura de concursos como tentando ter mais vagas para internato. E. P.