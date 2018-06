Pedro Macedo Camacho entra no campeonato com música

Pedro Macedo Camacho é o autor da música do anúncio da Sagres para o Mundial, ‘Por Portugal, Repete o Ritual’ protagonizada pelo humorista e comentador Ricardo Araújo Pereira. É um minuto e cinco segundos em que a marca incentiva os portugueses a acreditarem que a vitória da Selecção Portuguesa de Futebol na Rússia é possível, se as suas vidas se aproximarem de como eram no momento da vitória no Europeu. Tudo isto ao som das notas criadas pelo autor do Requiem Inês de Castro. Ao DIÁRIO, o compositor garantiu que vai cumprir o ritual.

“Fiquei contente porque foi feito com um dos melhores realizadores portugueses, que é o Augusto Fraga. Pela primeira vez foi um convite mesmo dele”, contou Pedro Macedo Camacho, que já em outras ocasiões tinha trabalhado com o autor do pequeno filme. Na última vez foi por mera coincidência, foi para o anúncio de Natal de 2016 da Vodafone. Antes já tinha feito um trabalho com Augusto Fraga para a Caixa Geral de Depósitos, na altura foi o banco quem decidiu que a música seria do compositor madeirense. “Desta vez foi ele mesmo que escolheu”, disse, sem esconder o contentamento.

‘Por Portugal, Repete o Ritual’ teve um sabor “especial”, confessou, embora no topo da lista dos trabalhos comercias que mais gosta está um caso de sucesso, a Campanha 2018 ‘O Mundo é Melhor Contigo’, da Majobrands com o apoio da Associação Pais 21, para assinalar o Dia Internacional do Síndrome de Down.

O resultado final de ‘Por Portugal, Repete o Ritual’ não foi à primeira, e isto prende-se em parte com o facto de ser uma composição musical para uma publicidade, a agência e a própria marca têm sempre muito a dizer. “A pessoa faz o melhor dentro do enunciado”.

“Acho que está giro, com o Ricardo Araújo Pereira a falar dá outro... No fundo a música só estava ali para tornar, de uma forma anedótica, o discurso ainda mais épico, um bocadinho mais exagerado do que devia ser. Acho que aí é que deu o sabor, um dos sabores”.

Com mais esta parceria, Pedro Macedo Camacho acaba por viver o Mundial deste ano de uma forma diferente. O curioso, confessou, é que decisores e o artista nunca se cruzaram. “É a publicidade de uma marca importante, para o Mundial, uma coisa importante, com aquela gente toda super importante e depois lembrarem-se de um rapaz da Madeira. É daquelas coisas que não me passariam pela cabeça. O que é incrível é que eles nunca me viram a cara”.

Pedro Macedo Camacho sabe que a música dos comerciais tem impacto sobretudo nas pessoas que trabalham na área. “As pessoas que estão por fora nunca sabem quem faz as músicas, é sempre um acessório”.

Este é mais um trabalho que se junta ao currículo cada vez mais longo do compositor madeirense, que se tem destacado ainda na produção de música para videojogos.