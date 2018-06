Pedro Coelho atira-se a “feitores de Lisboa” e quer listas próprias

Quando Pedro Coelho colocar este sábado os pés em palco para falar no congresso dos Autarcas Sociais-Democratas da Madeira (ARASD), que servirá igualmente para a eleger os novos órgãos dirigentes e debater a situação política actual, por breves instantes vai esquecer o sobrenome. O edil prepara uma entrada à ‘leão’ defenderá durante a apresentação da Moção de Estratégia Global – “Em defesa da Autonomia e do Poder Local” listas próprias nas próximas eleições autárquicas nos 11 concelhos e nas 54 freguesias, coisa que não aconteceu na liderança de Miguel Albuquerque, como foi o exemplo de São Vicente.

Não bastasse, nessa altura, chamará de “feitores de Lisboa” a “certos políticos locais que, para satisfação de protagonismos e vaidades pessoais, pretendem subjugar os órgãos autonómicos representativos, fazer tábua rasa dos princípios autonómicos constitucionalmente consagrados e desempenhar o seu triste papel”.

Embora não revele para quem se destina a mensagem ou quais são os destinatários, fica claro, pelo menos para quem já conhece a Moção, que Pedro Coelho aponta do dedo a Paulo Cafôfo e a Emanuel Câmara, ambos presidentes das Câmara Municipais do Funchal e do Porto Moniz.

O primeiro já assumiu uma candidatura às Eleições Regionais, o segundo é líder do Partido Socialista e não teve dificuldade em escolher Cafôfo para liderar projecto político vencedor em 2019, uma estratégia que lhe tem valido inúmeras críticas internas e da oposição.

Ora, no documento que o DIÁRIO teve acesso, Pedro Coelho afirma que os autarcas sociais-democratas “recusam qualquer cenário de regresso a um passado de servilismo e subserviência”, e repudia as “tentativas de afirmação dos candidatos a feitores de Lisboa”.

Num discurso que se antevê inflamada, rejeita aquilo que apelida de “subjugação da autonomia da Madeira e do Poder Local à agenda e políticas às prioridades do Estado Central ou de algumas forças partidárias regionais”.

Será com estas palavras que o autarca irá defender a autonomia regional do poder local como irá discordar da alteração da lei das finanças locais (actualmente em discussão).

O VI congresso da ARASD tem início amanhã prevendo-se a presença de 300 autarcas sociais-democratas madeirenses em funções nos diferentes órgãos autárquicos dos municípios e freguesias da Região, entre outros convidados.

Pedro Coelho, presidente reeleito pelo PSD-M à autarquia de Câmara de Lobos no passado acto eleitoral de 1 de Outubro, é o primeiro subscritor da Moção de Estratégia Global e recandidato à liderança à estrutura partidária dos autarcas sociais-democratas da Madeira. A sua lista envolve cerca de 100 autarcas que irão desempenhar funções nos diferentes órgãos sendo de destacar a integração de um representante de todos os concelhos, com excepção de São Vicente, na equipa que compõe o Conselho Directivo da ARASD.

Autonomia e poder local

Pedro Coelho defende que “a descentralização pretendida pelo Governo Central, no caso da Região Autónoma da Madeira, deve respeitar os órgãos de governo autonómico e salvaguardar os direitos constitucionais da autonomia regional e o Estatuto Político Administrativo da Madeira”.

“Entendemos que o processo de descentralização em curso deve, em primeira instância, assumir um âmbito regional, competindo, posteriormente, aos órgãos de governo autonómico debater e articular com os municípios e as freguesias a sua aplicação à realidade regional.”

Finanças Locais

O autarca sustenta a discordância face à proposta de Lei do Governo Central dado que “não dignifica o estatuto autonómico regional e local; traduz-se numa perda de receita efectiva para os municípios da Região Autónoma da Madeira; prevê, em alguns casos, a diminuição de transferência anual de receitas de 10% face ao ano anterior; adia o cumprimento integral da Lei para 2021, entre outros aspectos lesivos da autonomia e dignidade do poder local (...) Em suma, a actual proposta de lei não dignifica o estatuto financeiro autonómico local e não cumpre o princípio constitucional da justa repartição dos recursos públicos”.

Listas próprias

Os autarcas sociais-democratas assumem ainda o “compromisso de mobilizar os nossos autarcas e militantes de toda a Madeira e Porto Santo para, desde já, começar a debater os desafios e necessidades actuais das populações; elaborar propostas políticas ambiciosas e de futuro para os territórios e apresentar-se nas próximas eleições autárquicas com listas do PSD-Madeira nos 11 concelhos e nas 54 freguesias da Região Autónoma da Madeira”.