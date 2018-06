Pedro Cazanova e Olga Ryazanova fecham cartaz da Semana do Mar’18

São as últimas duas confirmações que fecham o cartaz artístico deste ano daquelas que já são consideradas por muitos como as maiores comemorações concelhias da Madeira, ombreando, mas sem se sobrepor, com as Festas de São Vicente. Trata-se da Semana do Mar do Porto Moniz, um evento que volta a elevar a fasquia ao nível da animação com vista a atrair milhares de pessoas ao município liderado pelo autarca Emanuel Câmara, entidade responsável pela organização da iniciativa.

Os últimos dois nomes sonantes a integrarem a programação da Semana do Mar vêm através do Grupo Café do Teatro, entidade uma vez mais encarregue da vertente de animação nocturna destes festejos no Porto Moniz.

O primeiro nome é o de Pedro Cazanova, um DJ com vasto currículo e que, desde o ‘single’ ‘Selfish Love’, editado em 2009, se assumiu como um dos principais DJs e produtores nacionais de música electrónica. Pedro Cazanova, que no final do ano passado regressou às edições com mais um êxito, intitulado ‘Home’ (com a participação da cantora holandesa April Darby), lançou o ‘single’ ‘Next To Me (feat. Polina Vita)’ que lhe garantiu elogios da crítica especializada.

Conforme revela Dário Silva, do Grupo Café do Teatro, Pedro Cazanova tem actuação marcada para a noite de 26 de Julho, quinta-feira.

O outro nome confirmado pelo Grupo do Café do Teatro é o de Olga Ryazanova, considerada em 2016 a 17.ª melhor DJ feminina do Mundo no top 100 pela conceituada revista ‘Djanemag’.

Natural de Moscovo, na Rússia, Olga Ryazanova (que já foi conhecida artisticamente como DJ Sexation), está sediada presentemente em Portugal e tem sido, nos últimos anos, destaque de festas dentro e fora do País, sendo uma das mais mediáticas DJs internacionais, aliando a imagem e projecção como modelo de assinalável beleza à carreira de DJ.

Com uma agenda sempre cheia, faz a sua estreia na zona Norte da ilha, na Semana do Mar do Porto Moniz.

Além destes dois nomes, a Semana do Mar contará, ainda ao nível da animação nocturna, com a selecção musical de Nélio Fabrício, DJ residente do Café do Teatro no Funchal.

De resto, recorde-se que, conforme já noticiou o DIÁRIO, a Semana do Mar 2018 terá este ano os concertos de Quim Barreiros e Anselmo Ralph, aos quais se junta o nome de João Pedro Pais, para actuar a 29 de Julho.

Confira o programa:

Dia 23 de Julho, segunda-feira (Abertura)

Semana do Mar 2018 abre com as actuações dos humoristas 4Litro, Coro Vocal e Tuna de Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, Associação Retoiça e selecção musical pela noite fora a cargo do DJ Aurélio.

Dia 24 de Julho, terça-feira

(Noite Jazz)

Actuações de Wilson Correia & Amigos e discoteca ao ar livre com a selecção musical do DJ Jay Williams.

Dia 25 de Julho, quarta-feira (Noite Rock)

Actuações das bandas Black Dog Blues Band e Tri-Rex, seguindo-se discoteca ao ar livre pelo Grupo Café do Teatro que apresenta a DJ russa Olga Ryazanova.

Dia 26 de Julho, quinta-feira

(Noite Popular)

Actuações da banda madeirense Cachaços da Junta e do ‘mestre’ da música pimba Quim Barreiros. Há depois discoteca ao ar livre pelo Grupo Café do Teatro que apresentará o DJ convidado português Pedro Cazanova.

Dia 27 de Julho, sexta-feira

(Noite R&B)

Concerto do cantor angolano Anselmo Ralph, seguindo-se discoteca ao ar livre pelo Grupo Café do Teatro que apresentará o DJ mundial Niels van Gogh.

Dia 28 de Julho, sábado

(Noite Hip-Hop)

Realização dos tradicionais Jogos do Mar, actividades ludo-desportivas, entrega de prémios e à noite há discoteca ao ar livre pelo Grupo Café do Teatro que apresentará o DJ mundial Thomas Gold.

Dia 29 de Julho, domingo

(Noite Pop/Rock)

Actuações etnográficas, do grupo Tsuru - Sôma 21 e do cantor português João Pedro Pais. Há depois música pela noite fora com a selecção musical do DJ Amériko Nunez.