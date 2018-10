Pedro Buaró foi sétimo nos J.O. da Juventude

O jovem madeirense Pedro Buaró terminou ontem o sonho de marcar presença em Jogos Olímpicos, da Juventude com a sua segunda e última participação na prova de atletismo do Salto com Vara, num evento que teve lugar em Bueno Aires, Argentina.

Apesar de ter ficado longe do seu melhor recorde pessoal, que se cifra em 4,95 metros, o atleta do GD Estreito, que representou a selecção portuguesa...