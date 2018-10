Paulo Sousa traz ‘Teu’ a evento para todos

‘Onde Quero Estar’ é o título de uma das canções mais conhecidas de Paulo Sousa, a resposta bem pode ser na Fnac Madeira, onde o artista vai estar para um pequeno concerto no dia 27 pelas 17 horas. O jovem que concorreu aos concursos ‘Factos X’ e ‘Ídolos’ não venceu nem desmoralizou com as classificações, tendo continuado a seguir o sonho da música. Além de cantar, aos 25 anos é...