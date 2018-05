O homem natural de Câmara de Lobos já referenciado pelas autoridades pela prática de crimes de furto e roubo, conhecido pela alcunha de ‘Paulo, o Xavelha’, foi ontem ouvido no Juízo de Instrução Criminal da Comarca da Madeira, em primeiro interrogatório judicial.

O arguido, de 34 anos, ficou indiciado pela prática de dez crimes de furto qualificado, um roubo agravado e um roubo simples. Depois de ser ouvido durante aproximadamente uma hora e meia, o juiz de instrução criminal determinou que o suspeito irá aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

‘Paulo, o Xavelha’ é suspeito de ser o autor de vários assaltos, especialmente na baixa do Funchal. Recentemente alguns comerciantes da freguesia de São Pedro, uma zona bastante afectada por esta onda de assaltos, admitiram temer pela própria vida e disseram ter medo de abrir as portas dos estabelecimentos porque o indivíduo “não tem dó nem piedade de ninguém, atacando quem, de alguma forma, lhe faz frente”.

Um dos mais recentes furtos dos quais é suspeito foi numa pastelaria na Estrada Conde Carvalhal, de onde terá subtraído cinco garrafas de licor em pleno dia. Tal como o DIÁRIO noticiou na edição de ontem, de acordo com uma testemunha, que pediu anonimato, este indivíduo foi visto a sair do estabelecimento pouco depois da hora do almoço. Terá forçado a porta para aceder ao interior do espaço.