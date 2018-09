Depois de ter estado no Campeonato da Europa de corrida de Montanha, no passado mês de Julho, na Macedónia, o madeirense Paulo Macedo estreou-se no passado domingo nos Mundiais da especialidade, que teve lugar na cidade de Canillo, em Andorra.

Em representação da selecção portuguesa de atletismo, o atleta da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), teve pela frente...