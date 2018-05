Paulo e Cátia revalidam título da Meia Maratona

Paulo Macedo (ADR Água de Pena) e Cátia Santos (GD Estreito) repetiram ontem o feito de 2017 ao conquistarem o título de campeões da Meia Maratona Atlântida, evento pontuável para o Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite que teve como centro nevrálgico a Empresa de Cervejas da Madeira e decorreu entre Câmara de Lobos e o Funchal, num percurso com um total de 21.097,5 metros.

Nesta segunda edição da prova, que contou com mais de três centenas de atletas, repartidos pelas duas provas competitivas, aos quais se juntaram ainda largas dezenas que participaram na Marcha, os dois atletas dominaram por completa a prova principal, conseguindo festejar a vitória com uma vantagem confortável para os mais directos adversários.

Se nos masculinos a equipa de Água de Pena dominou os lugares do pódios, já nos femininos repetiu-se o feito, desta feita para a formação do Estreito.

Já na mini maratona o Clube de Atletismo do Funchal foi a grande figura ao longo dos 4.950 metro de prova, ao conquistar os três primeiros lugares nos femininos e dois pódios nos masculinos.

No sector feminino Bárbara Correia foi mais forte do que a concorrência, o que permitiu vencer com alguma tranquilidade. Já na vertente masculina foram apenas alguns segundos que separara os homens do pódio, com Élton Martins a ser mais forte na recta final.

Referência ainda para as vitórias do verde-rubro José Manuel Reis na corrida de cadeira de rodas e de Tomás Rosário na competição destinada ao escalão de iniciados.