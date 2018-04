Paulo e Bárbara sagram-se campeões no Porto Santo

Paulo Macedo e Bárbara Correia sagraram-se ontem campeões da Madeira da meia-maratona em atletismo, num evento que teve como palco a ilha do Porto Santo.

Foram cerca de 200 atletas que marcaram presença quer na prova da meia-maratona, que teve um percurso com 21 quilómetros de percurso, quer na mini-maratona (10 quilómetros).

Na prova principal e no sector masculino assistiu-se a uma festa da ADR Água de Pena com Paulo Macedo a sagrar-se campeão regional da distância, e com uma vantagem de apenas menos 2 segundos para o vice-campeão, e seu colega da ADRAP, Ricardo Gouveia. No lugar mais baixo do pódio ficou Élvio Silva, o atleta do Clube de Atletismo do Funchal efectuou o percurso em 1 hora, 15 minutos e 59 segundos.

Nos femininos o Clube de Atletismo do Funchal dominou por completo o pódio, com Bárbara Correia a se sagrar a grande vencedora com o tempo de 1 hora, 31 minutos e 49 segundo, enquanto a sua colega de clube veio a ser segunda com cerca de quatro minutos de desvantagem. Já a medalha de bronze veio a ser entregue a Sara Rodrigues.

Na Mini-Maratona, com a distância aproximada de 10 quilómetros, a ‘senhora’ mais rápida foi Adília Fernandes, da ACD Jardim da Serra, que completou o seu percurso em 41 minutos exactos. No lugar intermédio do pódio ficou a atleta do Grupo Desportivo do Estreito, Edna Rodrigues, com 43 minutos, enquanto Filipa Calaça, do Grupo Desportivo das Corticeiras, com 44 minutos e 41 segundos, veio a fechar o pódio.

No sector masculino Élton Martins foi o mais rápido, finalizando os 10 km em 36 minutos e 42 segundos, apenas 2 segundo de vantagem sobre o segundo classificado, António Gonçalves, do CCDT Horários do Funchal. Na terceira posição Jorge Calaça, do Grupo Desportivo das Corticeiras, com 38 minutos e 25 segundos.

Referência ainda para a classificação colectiva onde o clube de Água de Pena foi o grande e justo vencedor no sector masculino, enquanto nos femininos a vitória sorriu ao CAFH.