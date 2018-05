Paulo Cafôfo vai discursar no Congresso do PS

O 22.º Congresso do Partido Socialista realiza-se este fim-de-semana, na Batalha, e a Região terá uma das maiores delegações de sempre, representada pelos delegados (82) eleitos da federação do PS-Madeira. Mas a principal novidade é a participação de Paulo Cafôfo no congresso. O presidente da Câmara Municipal do Funchal é convidado de António Costa e fará uma intervenção, formalizando, na prática e perante os congressistas, a sua candidatura à presidência do Governo Regional, cujas eleições se realizam no próximo ano.

A participação activa do autarca no Funchal na reunião magna dos socialistas foi afinada na última deslocação de Cafôfo a Lisboa. Trata-se de um não filiado que vai falar aos militantes, o que não é habitual, mas justificável, por ser o candidato do partido na Região.

Desde há muito que se tem estreitado a relação entre Costa e Cafôfo, consubstanciada nas visitas que o primeiro-ministro tem realizado ao Funchal, tendo inaugurado o renovado complexo balnear do Lido, em 2016, e no ano seguinte, a nova Loja do Munícipe. Participou também no lançamento da primeira pedra do conjunto habitacional dos Viveiros, que estará concluído este ano. O secretário-geral do PS esteve igualmente presente na apresentação da candidatura da coligação ‘Confiança’, na Praça do Município.

Paulo Cafôfo tem aproveitado a relação próxima com António Costa para abordar temas de âmbito regional, o que tem gerado polémica e um coro de críticas por parte do PSD. A reunião que efectuou em Lisboa com o primeiro-ministro para exercer “influência” sobre Lisboa nos dossiers que estão pendentes com a República, foi a gota de água. O presidente do Governo Regional e do PSD protestou, mas fonte socialista garante que a “acção de Paulo Cafôfo tem sido decisiva junto do primeiro-ministro”. Miguel Albuquerque tem alinhado por uma linha de ataque político ao Governo da República que é considerado por Cafôfo e pelo PS-Madeira “inaceitável”, inserida na “intriga partidária”. Outra fonte socialista afiança que o “inimigo externo” fabricado por Albuquerque e pelo Governo Regional “não existe”. Tendo sido muito criticado pelos partidos na Madeira, “a verdade é que no seguimento desse encontro com Paulo Cafôfo, coincidência ou não, António Costa veio à Região para reunir-se com o Governo Regional e avançar nas questões mais importantes para os madeirenses, como no financiamento de 50% da construção e equipamentos do novo hospital, na resolução da dívida de 17 milhões de euros dos subsistemas de saúde, e na garantia de que para breve estará resolvido a questão dos juros do financiamento – estando o Governo da República à espera de uma resposta à sua proposta que permitirá à Região poupar 50 milhões de euros até ao fim do prazo da linha de crédito - bem como a garantia da continuidade territorial, estando os dois governos a trabalhar numa solução conjunta, tendo o Governo República assegurado o financiamento de 25,5 milhões de euros por ano ao modelo de subsídio que o Governo Regional entender apresentar”, enumera a fonte próxima do autarca do Funchal.

Para o PS-Madeira, a postura de Miguel Albuquerque e do PSD-M provam que o “Governo Regional está a tentar paralisar os dossiers, pois se o Governo da República resolver os assuntos deixa de ter tema de intriga político-partidária”.

A direcção nacional do PS e em particular António Costa acreditam que Paulo Cafôfo é a personalidade mais bem colocada para “fazer história” na Madeira, em 2019.

E o não militante que lidera os socialistas madeirenses, presididos por Emanuel Câmara, vai descrever ao congresso que hoje se iniciana Batalha que não só aceita o repto de ser o número 1 da lista socialista, como tem a receita certa para vencer o PSD-M, no poder desde 1976. O autarca vai lançar, no discurso de amanhã, as linhas principais daquilo que vai ser o seu programa de governo.

Dirigentes regionais nos principais órgãos do PS nacional

Sinal do bom relacionamento existente entre a estrutura regional e nacional é o número de dirigentes que vão integrar os órgãos nacionais do partido.

Ao todo vão estar 82 delegados eleitos pelas secções, sendo que com as respectivas inerências, a comitiva da Madeira chegará às 100 pessoas presentes na sala do congresso.

Embora ainda não confirmado oficialmente, tudo indica que Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo e apoiante de Emanuel Câmara, irá mais uma vez ser chamado ao Secretariado Nacional, sendo o presidente do PS-Madeira tem inerência no principal órgão executivo do partido.

A Comissão Política irá ter como membro efectivo o novo secretário-geral do PS-M, João Pedro Vieira. Também aqui o presidente do PS-M, bem como o líder do grupo parlamentar, Victor Freitas, terão inerência.

Na Comissão Nacional terão novamente assento, tal como no presente mandato, os vice-presidentes Miguel Iglésias e Avelino Conceição, integrando agora a vice-presidente Célia Pessegueiro e o presidente da concelhia do Funchal, Bruno Ferreira.

Funchal lidera em número de delegados

O 22.º Congresso do Partido Socialista vai juntar cerca de 3 mil pessoas na Exposalão, na Batalha, localidade situada a cerca de 1 hora a norte de Lisboa.

Das secções do partido na Região vão participar 82 delegados. O Funchal lidera em número de militantes que viajam até à Batalha, seguindo-se Machico, Câmara de Lobos e com muito menos expressão a Calheta, Santana, Porto Moniz e Ribeira Brava.

O PS-M tem 2.537 militantes. Desse universo, 1.972 têm as quotas em dia.

Órgãos nacionais

O Congresso Nacional do PS decorrerá até domingo, na Batalha.

O partido, fundado em 19 de Abril de 1973, na cidade alemã de Bad Münstereifel, foi liderado por Mário Soares, que será alvo de uma homenagem logo ao fim da tarde.

O PS, que regista actualmente 160 mil militantes inscritos (com quotas pagas apenas constam 55 mil) conta com 21 federações, incluindo a da Madeira e a dos Açores, tendo 14 órgãos internos, entre os quais o de presidente honorário, cargo ocupado por António Arnaut, falecido no início da semana e a quem também será prestado tributo no 22.º Congresso.

Os trabalhos começam 19h30 e para além da homenagem a Mário Soares vai também contar com a intervenção do secretário-geral, António Costa.

Até domingo vão ser debatidas duas moções globais, a de Costa (Geração 20/30) e a de Daniel Adrião (Reinventar Portugal), bem como 24 moções sectoriais, nenhuma da autoria de militantes do PS-M.

Programa

5 de Maio (sexta-feira)

17h00 – Início da acreditação dos delegados e das votações para presidente do partido, Mesa do Congresso, Comissão de Verificação de Poderes e Comissão de Honra.

19h30 – Homenagem Mário Soares

– Intervenção de António Costa (Secretário-Geral do PS)

26 de Maio (sábado)

09h00 – Reabertura da credenciação dos delegados.

10h00 – Encerramento das votações para Presidente do Partido, Mesa do Congresso, Comissão de Verificação de Poderes e Comissão de Honra.

10h15 – Sessão de Abertura – Proclamação dos resultados e intervenção do Presidente da Comissão Organizadora do 22º Congresso Nacional

11h30 – Apresentação e Debate das Moções Políticas de Orientação Nacional

13h15 – Interrupção dos trabalhos para Almoço

14h30 – Reinício dos trabalhos e continuação do debate

18h45 – Encerramento do debate das Moções Políticas de Orientação Nacional

19h00 – Votação das Moções Políticas de Orientação Nacional

19h00 – Termina prazo para entrega de listas candidatas aos órgãos nacionais

27 de Maio (domingo)

09h00 – Início da votação para eleição dos órgãos nacionais

09h30 – Apresentação das Moções Sectoriais

11h45 – Apresentação e votação das propostas de alterações aos Estatutos

12h00 – Sessão de encerramento e proclamação dos resultados

12h30 – Intervenção de António Costa (Secretário-Geral do PS)