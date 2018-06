Paulino Pereira foi quinto na terceira etapa mundial

O madeirense Paulino Pereira despediu-se ontem da terceira etapa do circuito mundial de Kitesurf, que ‘mereceu honras’ de ser disputada em Viana do Castelo.

Num evento marcado pela falta de vento, e que obrigou ao adiamento da competição ao longo de quatro dias, o kitesurfer insular voltou a não conseguir atingir a derradeira fase, as meias-finais, onde poderia lutar pelo pódio.

Mesmo assim Paulino Pereira atingiu os quartos-de-final, onde mediu forças com o campeão mundial, o cabo verdiano Matchu Lopes, que foi mais forte na única eliminatória de duas possíveis, tendo vindo mesmo a conquistar o ouro em Viana do Castelo. Assim sendo o madeirense concluiu a prova no quinto lugar final, o que permite ser oitavo do ranking mundial, após três provas.