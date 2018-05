Paulino foi sétimo na etapa de Marrocos

O madeirense Paulino Pereira cumpriu no final do mês de Abril a sua segunda participação no circuito mundial de Kitesurf, que teve lugar em Dakhla, em Marrocos.

Depois do sexto lugar alcançado em Cabo Verde, naquela que foi a etapa inaugural do circuito mundial de 2018, o atleta insular teve, em Marrocos, que lutar contra as difíceis condições de mar e vento para tentar entrar na luta pelos quatro primeiros lugares que dariam lugar ao pódio final, mas acabou por fechar a competição no sétimo posto.

Depois de uma prestação de bom nível nos heat de eliminação individual, Paulino Pereira, entrou nas eliminações duplas, medindo forças com Jan Marcos Riveras da República Dominicana. Apesar de se sentir bem com a sua prestação o kitesurfer madeirense viria a ser eliminado, terminando assim no sétimo lugar final da etapa.

Com duas etapas já realizadas Paulino Pereira ocupa o nono lugar no ranking do circuito, somando agora 3.738 pontos, contra os 4.200 do líder o italiano Airton Cozzolino, vencedor das duas provas já realizadas.

A terceira etapa está agendada entre 7 a 12 de Junho e onde o madeirense poderá voltar a andar nos lugares do pódio, uma vez que, o palco da prova será em Portugal, nomeadamente em Viana do Castelo.

De referir que o circuito de 2018 contempla um total de sete provas, com a derradeira prova a ter lugar no Brasil em Novembro.